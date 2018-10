Mercoledì 24 Ottobre 2018, 21:52

Resta in carcere il 57enne di Avellino, Gerardo Galluccio, che lo scorso 18 settembre in pieno centro città aveva colpito a martellate alla testa l'ex convivente. La vittima, una 37enne dell'Ucraina, era stata costretta a una settimana di ricovero in ospedale per le gravi ferite riportate. Il Riesame ha bocciato il ricorso ed ha confermato la detenzione presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino. A salvare la 37enne l'ex calciatore dell'Us Avellino, Raffaele Biancolino, che era riuscito a bloccare l'aggressore. Galluccio, dopo una fuga durata qualche ora, era stato catturato dalla polizia.