Aggredirono medico del Covid center, condannati madre e figlio

Aggredirono medico del Covid center di Avellino con un estintore, scatta la condanna per madre e figlio. La vicenda risale al mese di dicembre 2020, in piena pandemia.

Il dottore Giuseppe Russo, pneumologo in servizio presso il Covid center dell’ospedale Moscati del capoluogo irpino, venne aggredito dai due con un estintore. A distanza di tempo, è arrivata la condanna.

È lo stesso medico a renderla nota: «Nel dicembre 2020, durante il mio turno in palazzina Covid, fui aggredito a colpi di estintore dal figlio e dalla moglie di un paziente.

Decisi subito di portare queste persone in tribunale grazie anche all'appoggio di molti di voi amici e colleghi. Oggi, dopo quasi 4 anni, grazie al grande lavoro del mio avvocato, è arrivata la sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione (pena sospesa) per la moglie, e 10 mesi di reclusione (pena non sospesa!) per il figlio. Volevo condividere con voi questa notizia, questa sentenza. Una sentenza che rinforza il diritto di noi medici e infermieri a lavorare senza il pericolo di essere aggrediti ed offesi».