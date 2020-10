Aggredisce una donna e picchia i carabinieri: un 52enne di origini romene è stato arrestato a Serino. I militari sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della vittima. Quando sono arrivati presso l’abitazione, il 52enne romeno non ha nascosto il proprio disappunto per la presenza degli uomini dell’Arma. Non contento si è scagliato contro di loro. Un carabiniere è stato colpito e ferito leggermente. L’uomo è stato poi bloccato e condotto in caserma. Per lui sono scattate le manette. Sarà giudicato con rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA