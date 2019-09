Mercoledì 25 Settembre 2019, 18:50

Incubo finito per una famiglia irpina del Vallo Lauro. I carabinieri di Marzano di Nola hanno tratto in arresto un trentenne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. I militari sono giunti presso l’abitazione del giovane dopo una richiesta di aiuto. Qui, si sono imbattuti nell’uomo continuava ad avere nei confronti della moglie un atteggiamento aggressivo, in presenza del figlio piccolo in lacrime. Il trentenne, completamente ubriaco, aveva prima aggredito verbalmente la convivente per poi passare, senza soluzione di continuità, alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro di lei. Bloccato dai Carabinieri prima che la situazione degenerasse, il trentenne è stato tratto in arresto.