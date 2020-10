Sequestra la ex compagna, manette per un 32enne a Montoro. L’uomo ha violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, entrando nell’abitazione dalla quale era stato allontanato. Nonostante la misura coercitiva cui era sottoposto, l’ex compagno ha aggredito e rinchiuso la donna nella camera da letto, privandola del suo telefono cellulare. Solo dopo qualche ora, dopo averle intimato di non parlare con nessuno, le ha consentito di andare a prendere i bambini a scuola. E la donna, in preda al panico, approfittando di tale libertà, si è rivolta ai carabinieri. I militari una volta raggiunta la casa, hanno scovato l’uomo e lo hanno ammanettato. Ora si trova ristretto nel carcere di Salerno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA