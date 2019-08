Lunedì 26 Agosto 2019, 14:26

Un agente di polizia penitenziaria è stato picchiato all’interno della casa circondariale di Bellizzi Irpino. L’assistente capo è stato colpito con un pugno al volto, tanto da riportare la frattura del setto nasale. È stato ricoverato prima all’ospedale di Solofra, poi è stato trasferito al Moscati di Avellino. Ne avrà per trenta giorni.Un collega, intervenuto in suo soccorso, è stato colpito ma senza particolari conseguenze. Per lui cinque giorni di prognosi.A rendere noto questo nuovo episodio di violenza nel carcere del capoluogo irpino è il Sappe. Il detenuto responsabile dell’aggressione si sarebbe reso autore di altri fatti del genere anche nel recente passato.