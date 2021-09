Agguato a Liotti, fu conflitto a fuoco e anche la vittima risulta indagata

Va avanti il processo per l'attentato di agosto 2020 in città al pregiudicato Francesco Liotti.

Nell'udienza di ieri sono stati ascoltati due agenti della squadra Mobile che hanno focalizzato la loro attenzione sulle indagini effettuate dopo l'agguato. Un'udienza particolarmente lunga, protrattasi per diverse ore. L'ispettore della squadra Mobile, che prese parte all'attività investigativa sfociata nell'arresto di Danilo Volzone, a processo...

