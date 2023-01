Riuniti i due procedimenti e chiuse le indagini preliminari sul tentato omicidio di Romagnuolo e la banda di pestaggi su commissione. Hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini 17 indagati: Yuri Perrino, Sebastiano Sperduto, Marco Frasca, Cristian Saggese (tutti e quattro in carcere) Maurizio Di Gaeta (agli arresti domiciliari), Benito Guarnieri e Giovanni Festa (sottoposti all'obbligo di dimora). Indagati a piede libero Maurizio Pelosi, Alex Carmine Silvestre, Raffaele Alviggi, Antonio Zarro, Virginio Varallo, Massimo Moretti, Luigi Pescatore, Vincenzo De Maio, Valerio Magliano e Alfonso Candelmo.

I pubblici ministeri Vincenzo D'Onofrio e Lorenza Recano contestano a vario titolo, ai diciassette indagati, vari episodi di estorsione, lesioni aggravate, porto illegale d'armi in luogo pubblico e violenza privata. A Marco Frasca, Yuri Perrino, Sebastiano Sperduto, Maurizio Di Gaeta e Cristian Saggese viene contestato il tentato omicidio di Alessio Romagnuolo avvenuto il 19 ottobre del 2021 quando il commando armato di mazze da baseball e spranghe di ferro raggiunse il quartiere periferico circondando l'abitazione della vittima per scongiurarne un'eventuale fuga.



Marco Frasca dopo aver attirato l'attenzione di Romagnuolo esplose diversi colpi d'arma da fuoco, nel tentativo di ucciderlo. Solo la prontezza di Romagnuolo che si diede alla fuga scongiurò il peggio. Romagnuolo in era sotto il porticato della sua abitazione. Frasca minacciandolo gli puntò contro la pistola e sparò ad altezza d'uomo. Per i componenti della banda, Alessio Romagnuolo doveva essere punito per una lite avvenuta il 16 ottobre 2021 nell'Ultrabeat, denunciata dal titolare dell'attività.



Dopo i colpi d'arma da fuoco, Sperduto inseguì Romagnuolo che si salvò fortuitamente.

Ed ancora gli inquirenti contestano a Marco Frasca, Yuri Perrino, Sebastiano Sperduto, Maurizio Di Gaeta, Benito Guarnieri e Giovanni Festa viene contestata l'associazione semplice al fine di commettere più delitti di aggressione, pestaggi, estorsione, intimidazione e violenza privata per recuperare dei crediti su commissione. Solo a Yuri Perrino i pubblici ministeri gli contestano l'intermediazione illecita e lo sfruttamento di manodopera. Mentre il furto aggravato è contestato a Sebastiano Sperduto, Maurizio Pelosi, Alex Carmine Silvestre, Antonio Zarro e Raffaele Alviggi. Ora per i 17 indagati si attende la richiesta di rinvio a giudizio.

a.m.