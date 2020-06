Bomba carta davanti al portone della concorrente della Corrida di Rai Uno. Panico l'altra notte ad Aiello del Sabato per l'esplosione dell'ordigno rudimentale collocato all'ingresso della casa della 53enne Giovanna Nazzaro. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri della porta d'ingresso e le finestre dell'abitazione di fronte. Un forte boato che ha terrorizzato i residenti del centro storico del paese. La donna vive insieme all'anziano zio. Sono stati i vicini a dare l'allarme. Lo scoppio è stato registrato intorno all'1,50 di ieri. I residenti sono scesi in strada per comprendere cosa fosse accaduto. Quando hanno capito la situazione, hanno subito raggiunto l'abitazione della signora Giovanna per accertarsi delle sue condizioni. Nel frattempo sono state allertate le forze dell'ordine. Al momento dell'esplosione la 53enne si trovava al piano superiore dell'edificio. E' stata svegliata proprio dal fragore, ma inizialmente non aveva compreso che la bomba carta avesse mandato in frantumi il portone della sua casa e i vetri delle finestre dell'immobile di fronte. Non si sono registrati feriti.

LEGGI ANCHE Bomba carta esplode davanti al portone di una casa ad Aiello del Sabato

Una notte insonne per la donna e i per i vicini. Le indagini sono state prontamente avviate. Una mano importante alle investigazioni potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglienza pubblica che sono collocate nella piazzetta a ridosso del vicoletto dove abita Giovanna Nazzaro e lungo le strade di accesso al paese. Le immagini potrebbero aver ripreso veicoli o movimenti sospetti a quell'ora della notte. Saranno visionate a stretto giro di tempo. Sono stati eseguiti tutti i rilievi necessari per trovare qualche traccia. La pista che si segue è quella della vendetta personale nei confronti della donna che è stata ascoltata a lungo dagli investigatori. Sentiti anche alcuni residenti di questa parte del borgo antico di Aiello del Sabato. Ora sono preoccupati, anche perché la 53enne già alcuni mesi fa è stata vittima di un altro grave episodio. Un incendio lo scorso febbraio distrusse la sua auto. Da verificare se i due fatti possano essere collegati. Lo scorso 4 febbraio spiega Giovanna Nazzaro mi hanno incendiato l'auto parcheggiata sotto casa. Non so di chi si tratti e cosa voglia da me. Ho avuto troppa paura. La comunità aiellese ha espresso vicinanza alla 53enne. Sui social network sono stati diversi i messaggi di solidarietà. Giovanna Nazzaro è una persona amabile, oltre ad essere molto simpatica e disponibile con tutti. Un anno fa partecipò al noto programma televisivo La Corrida su Rai Uno, esibendosi in uno strepitoso ballo sulle note della canzone Gloria di Umberto Tozzi. Con la sua simpatia e la sua energia riscosse molto successo. Gli amministratori comunali le hanno fornito massima assistenza. Per il sindaco di Aiello del Sabato, Ernesto Urciuoli, l'episodio potrebbe essere legato a screzi personali e non ad altro. Saranno le indagini a fare chiarezza. Urciuoli, dunque, esclude altre ipotesi e confida nel lavoro delle forze dell'ordine. Esprimiamo vicinanza alla nostra concittadina, vittima del grave episodio avvenuto questa notte aggiunge il vicesindaco Sebastiano Gaeta - Un fatto che va duramente condannato. Piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine che, siamo certi, chiariranno ogni aspetto di questa brutta vicenda. Una vicenda che provoca un profondo senso di inquietudine, ancor di più apprendendo che questo non è stato il primo atto intimidatorio di cui la signora è stata vittima - sottolinea il consigliere comunale Manlio Lomazzo - La signora Giovanna è conosciuta da tutti in paese per la sua contagiosa allegria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA