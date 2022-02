Aiello del Sabato, 73enne trovato cadavere in campagna

Un 73enne è stato rinvenuto cadavere nelle campagne di Aiello del Sabato, alle porte di Avellino. Sono stati i familiari a ritrovare il corpo senza vita del congiunto. Immediato è scattato l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli per gli accertamenti del caso. Dopo le verifiche necessarie, la salma è stata restituita alla famiglia. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Choc in paese.