CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 20 Marzo 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bar, edicole e tabacchi senza biglietti dell'Air. Utenti costretti ad acquistarli a bordo pagando un supplemento all'autista che in base alla corsa varia da 0,50 centesimi a 1,50 euro. Da qualche giorno, infatti, le rivendite di Avellino e provincia hanno esaurito ogni scorta. E nessuno ha intenzione di effettuare nuovi rifornimenti.«Non ci conviene», ripetono come fosse un mantra i gestori. «La società che li distribuisce, per conto di Unicocampania, pretende il pagamento anticipato, alla consegna. E solo dopo averli venduti ci viene corrisposta una percentuale del 2 per cento circa. Stiamo ancora aspettando quella del mese scorso», spiega un tabaccaio. Ma a risentirne sono pure gli autisti, stressati dalla doppia mansione, e soprattutto i pendolari, che pagano di più e arrivano a destinazione quasi sempre in ritardo.