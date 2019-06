CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 21 Giugno 2019, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dino Preziosi non ci sta. Ritiene infondate le accuse di Alberto De Sio, amministratore unico dell'Air, che ieri sul Mattino ha sostenuto che i problemi dell'azienda di trasporto pubblico sono eredità delle passate gestioni.L'ultima, quasi ventennale, è proprio quella di Preziosi: «Nominato dalla politica» con «un compenso monstre» e che «anziché rinnovare il parco bus pensava a sponsorizzare basket e calcio», secondo De Sio. L'ex manager passa al contrattacco, annuncia querela e replica punto per punto. Premette: «Mi sono sempre astenuto dal parlare dell'Air per rispetto dell'azienda in cui ho lavorato per anni. Oggi intendo farlo perché si affermano cose per le quali ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela». De Sio, dice Preziosi, «si definisce un tecnico, ma mi sembra più un moderno Savonarola, censore dei costumi scostumati portati al livello più basso». Quindi, entra nel merito: «È l'amministratore unico e non il direttore generale a stabilire le strategie aziendali, comprese le sponsorizzazioni che quindi all'epoca sono state decise prima da Rosa D'Amelio, attuale presidente del Consiglio regionale, poi da Guglielmo Allodi. Dal 2006, ho scritto loro affermando di essere contrario alle sponsorizzazioni. Ma poiché non erano contro legge, il mio parere è stato continuamente disatteso. Soltanto nel 2012 è stata varata una legge regionale che le ha vietate».