Baiano: aizza il cane contro passanti e carabinieri, un militare ferito. Arrestato 28enne

Aizza il cane contro i carabinieri, dopo averlo fatto nei confronti di altre persone. In manette è finito un 28enne di Baiano, arrestato dai militari della locale Compagnia per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nei pressi della stazione ferroviaria di Baiano il giovane ha aizzato un cane di grossa taglia contro i passanti prima e contro i Carabinieri dopo, seminando il panico.

Nel trambusto, per evitare che la situazione degenerasse, qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile: invitato a mantenere la calma, per tutta risposta l’esagitato ha aggredito e minacciato i carabinieri.

Grazie alla preparazione e alta professionalità del militare obiettivo dell’aggressione (che comunque è stato ferito, fortunatamente in modo non grave) e all’immediato intervento del collega, l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze. Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 28enne è stato condotto in caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari. Giudicato per direttissima, ha rimediato una pena di 10 mesi di reclusione.