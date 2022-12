Comicon, Provincia di Avellino e Museo Irpino, in collaborazione con Astorina, celebrano uno dei personaggi più importanti del mondo del fumetto Italiano, Diabolik, con la mostra "60 anni di un'icona nerissima" che sarà inaugurata oggi alle 17 nell'ex Carcere Borbonico con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Palumbo, uno dei più grandi e caratteristici interpreti dello stile grafico della serie. Il percorso espositivo (visitabile fino al 4 febbraio) sarà costituito da tre grandi sezioni con circa 60 tavole originali e altrettante riproduzioni digitali, diversi contenuti multimediali e scenografici, molti testi esplicativi della storia di Diabolik di alcuni tra i migliori critici di fumetto italiani e saranno presenti, per la contiguità temporale con l'uscita del film, anche diversi materiali di scena dei film di Diabolik by Manetti Bros.



Al Teatro Sardone arriva la 1^ edizione del premio letterario Pagine di passione. Dalle 16 proiezione del film Il filo segreto, presentazione del libro Racconti corsari scritto dal generale Vittorio Tomasone che dialogherà con Marco Garavaglia. Alle 18 la Premiazione dei vincitori per la sezione Narrativa e Saggistica. Alle 21 lo spettacolo musicale C'era una volta il night.

La rassegna autunnale dell'associazione Igor Stravinsky, sotto la direzione artistica di Nadia Testa continua oggi alle 19 nella Sala delle Arti a Manocalzati In programma l'omaggio ad Alexander Scriabin a cura della pianista Ilaria Sinicropi.



Alle 17.30 presso il Sindacato Pensionati Cgil Avellino in viale Italia 40, nell'ambito della rassegna Appuntamenti Culturali ci sarà la presentazione del libro Dalla servitù alla libertà del gruppo di Lavoro della Libreria delle Donne. Interverranno Giordana Masotto e Michela Spera della Libreria delle donne di Milano. Presso il Teatro Solimene di Montella oggi alle 18 si terrà la presentazione di Si mi oto a quera via (Ed. Digital Graphic) (Se mi volto su quella strada) opera prima di Christian Sarni, 44 anni, montellese trapiantato a Roma. La raccolta di poesie è un omaggio in dialetto al suo paese, un atto di amore e nostalgia di chi ha lasciato l'Irpinia per lavoro. Presso l'Art Teatro di Solofra continua la rassegna Incontriin prosa. Oggi alle 20.15 e domani alle 18.15 in scena Mi è sembrato di vedere Batman con Marco De Simone, Luca Landi e Raffaele Milite. Dopo due anni di stop forzato, sotto il grande albero di Natale a Caposele, torna questo weekend il Mercatino di Natale. Domani Vienteterra in concerto. Sempre domani, ad Atripalda presso la Chiesa della Confraternita della Maddalena in via Roma, partirà la VII edizione di Presepi in Mostra, rassegna di arte presepiale curata dalla Pro Loco.