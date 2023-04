Infortuni sul lavoro, numeri in crescita in Irpinia

Oltre 564mila denunce presentate per infortuni sul lavoro nel 2021, di cui il 17,5% fuori dall'azienda, 1361 gli infortuni mortali e 11 milioni di giornate di inabilità causate.

I numeri presentati dall'Inail saranno al centro di un dibattito promosso per la Giornata Mondiale dela sicurezza e salute sul lavoro il 28 aprile dal Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia (Cfs) di Atripalda, presso la propria sede.

L’aumento è enorme in alcuni settori. Uno di questi è il settore dei trasporti e del magazzinaggio, nel quale l’aumento rilevato è stato addirittura del 136,4%. Ogni infortunio è sia un danno alla persona che un costo per l’Azienda e l’Italia (vedasi risarcimenti INAIL), quindi occorre fare di tutto per evitare questi danni.

Avere un infortunio non è per niente (dal punto di vista statistico) improbabile.

L’infortunio è una eventualità, che però può e deve essere evitata dalle aziende, attraverso il sistema di prevenzione aziendale.

Il dibattito inizierà con il saluto del padrone di casa Edoardo De Vito, Presidente CFS Avellino, di Giovanni Acerra, Presidente Ordine Ingegneri di Avellino, Erminio Petecca, Presidente Ordine Architetti di Avellino, Antonio Santosuosso, Presidente Collegio Geometri di Avellino.

Tra gli interventi previsti quello del direttore del CFS, Giovanni Solimene che presenterà il nuovo sistema digitale, da lui ideato, per la registrazione delle attività di Addestramento dei lavoratori edili, che garantirà alle imprese edili un valido supporto, per la gestione e rendicontazione dell’addestramento specifico realizzato direttamente in cantiere.

Seguirà il direttore vicario di INAIL Campania Adele Pomponio, che ci parlerà del quadro infortunistico in Campania e gli strumenti INAIL per la riduzione degli infortuni, ed in chiusura l’avvocato Lorenzo Fantini, giuslavorista già Dirigente Divisioni Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro, che illustrerà le modifiche al D.Lgs 81/2008, le recenti sentenze e l’attribuzione delle responsabilità. Chiuderà i lavori Armida Filippelli, Assessore alla Formazione della Regione Campania.