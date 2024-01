La narrazione della natura, dell'accoppiamento degli animali, per affascinare, in modo inusuale, il pubblico al racconto scientifico. Oggi, alle 21, al Teatro Carlo Gesualdo, sipario su Amore bestiale Tour di Barbascura X, l'istrionico comunicatore con un dottorato in Chimica.

Una serata insolita, piacevole, per ascoltare uno dei più seguiti youtuber in campo scientifico che racconta, tra teatro e scienza, cosa accade nel mondo animale e vegetale.

Un viaggio emozionante, dunque, ma anche divertente, grazie all'ironia del protagonista. Una proposta artistica nuova, contemporanea, per avvicinare il pubblico al rigore scientifico, attraverso una lunga chiacchierata, dai risvolti comici, sul palcoscenico teatrale. Da scienziato, Barbascura racconta i meccanismi della natura, da uomo di teatro, si trasforma in mattatore, in grado di tenere la scena dal primo all'ultimo minuto. Uno spettacolo che, senza dubbio, suscita molta curiosità per i suoi contenuti, essendo impostato sulla combinazione tra dimostrazione scientifica e linguaggio teatrale. Barbascura si muove a suo agio, dimostrandosi un vero e proprio animale da palcoscenico, è il caso di dire, un narratore che si lascia trasportare dalla forza del suo racconto, soffermandosi sui particolari di fenomeni per lo più ignorati dalla massa. Una performance adatta anche ai ragazzi, dunque, che possono imparare divertendosi, grazie al coinvolgimento del mattatore e protagonista della performance, nel ruolo di guida sulle strade più tortuose del corteggiamento e dell'accoppiamento tra le specie animali.

Una formula indiscutibilmente nuova, resa più intrigante dal mistero sull'identità di Barbascura, che tiene ben nascoste le sue generalità e la vita privata, facendosi conoscere con il suo nome d'arte. Il filo conduttore è sempre l'amore che, forse, potrebbe anche avere basi alchemiche, tenuto conto degli studi in Chimica dell'ideatore di questa simpatica performance. Una sperimentazione nel panorama teatrale che, probabilmente, può essere il segreto del successo di uno spettacolo che rende più accessibile, ma anche più accattivante, il ragionamento intorno ai fenomeni naturali.

La scienza, infatti, è sempre stata considerata qualcosa di troppo serio per diventare spettacolo. Con Barbascura cade questo luogo comune. La divulgazione scientifica viene resa più accessibile alla comprensione attraverso un linguaggio brillante, in grado di suscitare interesse anche nei più ritrosi. Versatile e camaleontico, Barbascura è un divulgatore sui generis, che non fa concorrenza ai colleghi scienziati, ben lontani da questa maniera alternativa di diffondere il loro sapere. Amore bestiale si rivela vincente per la grande capacità di comunicazione del protagonista, sempre in empatia con il suo pubblico. La formula della performance dimostra che, in modo meno cattedratico, il sapere scientifico può conquistare tanti seguaci, ragazzi compresi. Si abbatte, così, il tabù delle formule chimiche, delle dimostrazioni scientifiche con terminologia specifica, per scendere tra la gente comune e narrare, con semplicità, ciò che accade in natura, riuscendo anche a strappare sorrisi. Già acclamato in altri teatri italiani, Amore Bestiale Tour approda al "Gesualdo" nel cartellone stilato dal direttore artistico Enrico Provenzano, per ammaliare spettatori poco abituati a discettar di scienza. L'ironia è la caratteristica vincente che aiuta a sdrammatizzare una realtà molto difficile conosciuta come crisi planetaria. Una sferzata di energia positiva, per affrontare la vita con un pizzico di leggerezza.