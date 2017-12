Giovedì 28 Dicembre 2017, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 21:45

Temperature in picchiata e vento forte in provincia di Avellino, dove nevischio e neve stanno anche interessando la città capoluogo e i comuni dell'Alta Irpinia. Non si segnalano per il momento difficoltà alla circolazione su statali e autostrade. Nella mattinata, sfiorata la tragedia ad Avellino per la caduta delle guaine di catrame poste a protezione del tetto di un palazzo di otto piani in via Covotti, in pieno centro città. I pannelli larghi 5 metri, sradicati dal vento sono volati in strada, danneggiando cinque auto in sosta.