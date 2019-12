Amazon in uno dei borghi più belli della Campania. Con un albero donato prima di Natale, poi rimosso per motivi di sicurezza dopo il maltempo dei giorni scorsi. Ma soprattutto con 40mila euro donati al Comune e destinati alle scuole del paese. Una bella storia di Natale? Forse, perché alcuni commercianti hanno spento le luci in segno di protesta. Contro il colosso dell'e-commerce, contro chi ha appoggiato la sua iniziativa. È la lotta tra la modernità e le botteghe, tra il pesce grande e il pesce piccolo. Nel piccolo borgo d'Irpinia si è levato lo slogan «non spegnere i piccoli negozi perché spegni il tuo paese».



Il grido silenzioso dell'orafo Luciano Capossela e di altri negozianti e artigiani. Slogan di resistenza in una zona ad altissimo tasso di spopolamento. «Ci hanno descritto come orchi cattivi che volevano rovinare la festa dei più piccoli. Ma forse qualcuno non ha capito che se scompaiono i negozi scompaiono anche i paesi. Se diminuisce il numero di abitanti scompaiono i bambini, le classi e le scuole», hanno sostenuto. Chi ha portato avanti le ragioni della contro-manifestazione si riferiva soprattutto a dirigenti scolastici e docenti, che invece hanno accolto di buon grado l'avvento di Amazon a Calitri.



Sì perché oltre alle risorse destinate inizialmente agli istituti per l'acquisto di attrezzature, con la caduta dell'albero ne sono arrivati altri diecimila. «Visto il perdurare del maltempo, Amazon mi ha chiesto di ritirare l'albero per motivi di sicurezza ed in cambio ci ha offerto diecimila euro da indirizzare alle scuole. Ho detto di sì», scriveva il sindaco Michele Di Maio a seguito dell'ondata di pioggia e vento.



Risultato finale? Quarantamila euro in totale per le scuole. «Visto che si stanno scrivendo bugie, vi informo che Amazon non vende prodotti ma regala fondi alla nostra Comunità e alle scuole nonché una grande visibilità. Migliaia di persone mi stanno contattando per venire a Calitri. Aggiungo la diretta di Kiss Kiss su tutto il territorio nazionale, sempre gratis. Più di così...». È ancora il sindaco che parla prima dell'installazione dell'albero e prima della sua caduta, in risposta all'annuncio della serrata di alcuni commercianti. Aggiungiamo anche le parole del dirigente scolastico Gerardo Vespucci in diretta radiofonica. «E basta con i lamenti e i pettegolezzi. Dico grazie ad Amazon a nome dei docenti, dei genitori e degli alunni». La festa in piazza della Repubblica riesce alla grande, molte attività restano comunque aperte e con le luci accese. Eppure a qualche centinaio di metri di distanza c'è chi non si rassegna.



«Volevamo e vogliamo solo porre ai calitrani un dubbio. Vale davvero la pena far accendere il Natale a una multinazionale? Il Natale lo abbiamo acceso sempre noi, aiutando le amministrazioni con le luminarie. Amazon sta facendo queste operazioni proprio con i più piccoli. In altre parti d'Italia l'amministrazione lo ha impedito. E noi non potevamo spegnere le luci senza finire nel mirino delle insegnanti e anche delle Istituzioni?», fa sempre Luciano Capossela insieme agli altri colleghi di corso Garibaldi. Alla cerimonia di accensione era presente anche la presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio. Che prova una mediazione.



«Abbiamo acceso un albero di Natale che ha dato grande visibilità in tutta Italia a questo piccolo paese delle aree interne e le cui luci, spero, possano rappresentare i desideri di tanti bambini. In un'epoca dominata dalla tecnologia è bello ricordarsi che a rendere preziosa la nostra vita sono le persone, le relazioni, le passioni. Anche per questo non biasimo la preoccupazione dei commercianti che hanno spento le luci dei negozi durante l'evento in segno di protesta verso il diffondersi dell'e-commerce, ma sono convinta che la loro forza oggi ancora sia proprio il rapporto umano e la vicinanza, due qualità di cui difficilmente la modernità potrà fare a meno». Uno scontro impari? Forse la difficile ricerca di un punto di equilibrio. © RIPRODUZIONE RISERVATA