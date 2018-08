Domenica 12 Agosto 2018, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre irpini truffati attraverso annunci su internet. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato un 46 di Torino, un 52enne della provincia di Reggio Calabria ed un 44enne di Napoli, ritenuti responsabili di truffa. A cadere nella loro trappola, altrettanti irpini. Due album di figurine degli anni ’60/’70, un trattore ed un viaggio turistico: questo quanto posto in vendita con i loro annunci pubblicati su siti online. Gli acquirenti, ignari del raggiro in cui sarebbero incappati, hanno effettuato il pagamento mediante il versamento dell’importo su carta prepagata: 700 euro per i due introvabili album di figurine Panini, 1500 euro per la macchina agricola e 1100 euro per il viaggio. Ma, ricevuta la somma pattuita, i fittizi venditori sono venuti meno all’accordo e si resi irreperibili. I Carabinieri, dopo accurate indagini, sono riusciti a risalire ai truffatori.