Lunedì 5 Novembre 2018, 22:11

Cinque persone armate di coltello durante la Sagra della Castagna a Montella. Per i cinque, di età compresa tra i 18 e i 55 anni (due di Pozzuoli, uno di Calabritto, uno di Nusco ed uno di Cassano Irpino) è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. A seguito della perquisizione personale e dei veicoli da parte dei carabinieri sono stati sorpresi in possesso di armi bianche di cui non erano in grado di giustificarne il porto.