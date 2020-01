Bambini ricoverati sulle barelle: è emergenza nel reparto di Pediatria dell'Azienda ospedaliera «Moscati» dove, anche a causa del picco influenzale raggiunto proprio in questi giorni, sono tutti occupati i 12 posti letto a disposizione.



Il primario Antonio Vitale, considerati i continui accessi di minori in Pronto soccorso, non ha potuto fare altro che disporre ulteriori 12 degenze. In questo momento, dunque, nel reparto al secondo piano della città ospedaliera ci sono 24 bambini ricoverati, dei quali la metà sulle barelle (ma in stanza, non nei corridoi). «È scoppiata la forma virale: abbiamo troppi degenti», dice Vitale dopo aver consegnato agli ospiti le calze della Befana offerte dall'associazione «Pino irpino» (che dal 6 all'8 dicembre scorsi ha girato la provincia per raccogliere dolci e caramelle). «L'auspicio - prosegue il primario - è che presto i bambini stiano bene quantomeno possano essere curati a casa loro».



Una situazione di certo grave, ma ancora gestibile: «Abbiamo raddoppiato i posti letto, ma i bambini sono comunque nelle stanze di degenza e possono riposare su una barella. Nel mio percorso professionale ho dovuto affrontare situazioni ben più critiche come quando ero al Santobono di Napoli e in diverse occasioni pur di ricoverarli i piccoli restavano nei propri passeggini».



Nelle prossime ore, però, il quadro potrebbe pure peggiorare: ieri erano in attesa di ricovero altri sei bambini. Se non dovessero esserci dimissioni, non è esclusa la possibilità di sistemare altre barelle nei corridoi.



Ennesima giornata di passione anche in Pronto soccorso, dove a metà giornata erano già una cinquantina i codici in ingresso e una decina i pazienti in attesa. Condizione che ha determinato disagi sia per gli utenti sia per gli operatori sanitari. Quindi stenta a decollare il piano, più volte annunciato dalla direzione strategica, per gestire l'iperafflusso in un Pronto soccorso che soffre per carenza di organico: in questo momento ci sono 27 infermieri (di cui 25 turnisti sulle 24 ore), 10 operatori socio sanitari (due in meno rispetto all'anno scorso) e appena 14 medici (contando anche quelli di Medicina d'urgenza), mentre servirebbe una dotazione minima di almeno 30 infermieri e 15 medici per il solo Pronto soccorso. L'altro giorno l'appello del primario di Medicina interna Maria Amitrano per tentare di limitare il ricorso alla struttura di Contrada Amoretta in caso di influenza: «Rivolgetevi prima ai medici di base, saranno loro a decidere se è necessario o meno il ricovero. L'influenza, è bene ricordarlo, si cura a casa con la somministrazione di farmici antipiretici, per fare abbassare la febbre, e con una buona dose di riposo». Senza allarmarsi quando il termometro segna temperature alte. E soprattutto non è necessario andare di corsa al Pronto soccorso: «Assolutamente no», conferma Amitrano.



Eppure con il picco influenzale si registra ogni anno un vertiginoso aumento dei codici in ingresso: «Purtroppo è così: i pazienti affollano il Pronto soccorso per patologie anche lievi che possono essere risolte altrove. Così facendo si satura il reparto».



Quella 2019 è un'influenza molto aggressiva: una stima dell'Istituto superiore di sanità, nel periodo prima di Natale, parla di 1 milione 360mila contagiati: «Il virus è tra i più aggressivi degli ultimi anni. A livello provinciale, non siamo ancora capaci di offrire una stima e di quantizzare il fenomeno. Tuttavia sappiamo, più o meno, cosa ci aspetta da qui a pochissimi giorni».



Un punto fermo è il vaccino: «È una precauzione fondamentale in particolare per i soggetti a rischio, bambini, anziani, cardiopatici, lungo degenti e persone con patologie respiratorie. È ancora possibile effettuarlo rivolgendosi al medico di famiglia o all'Asl del proprio distretto». © RIPRODUZIONE RISERVATA