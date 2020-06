È stato identificato dai carabinieri della stazione di Avellino il presunto autore della chiamata minatoria pervenuta ieri al 112 da una cabina telefonica: l'anonimo interlocutore, qualificandosi come appartenente alla «Falange armata», riferiva di aver posizionato delle valige piene di tritolo nelle sedi delle rappresentanze sindacali del capoluogo irpino. Alla base del gesto, secondo quanto emerso dalle indagini, futili motivi dovuti allo stato di instabilità mentale dell'uomo.

La comunicazione ha determinato l'intervento dei carabinieri del nucleo cinofili di Sarno e artificieri di Napoli, sopralluogo che ha dato esito negativo in tutti i siti segnalati dall'uomo. Grazie all'incrocio dei dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio e le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, i carabinieri di Avellino sono riusciti a raccogliere a carico del 50enne gravi indizi di colpevolezza che hanno portato alla sua denuncia in stato di libertà alla Procura di Avellino per il reato di procurato allarme.

