Giovedì 6 Giugno 2019, 12:45

Pacco sospetto fa scattare l’allarme bomba in Irpinia. Questa mattina a Trevico, all'ingresso di un supermercato sito in Contrada Caprareccia, è stato rinvenuto l’oggetto sospetto. Un involucro rettangolare, dal quale sbucavano alcuni fili. Di qui, la richiesta di aiuto ai carabinieri. Per la rimozione e la classificazione, è stato richiesto l'intervento del personale specializzato del nucleo carabinieri artificieri di Napoli. Sul posto si sono portati i militari della Compagnia di Ariano Irpino. Sono in corso gli approfondimenti per capire chi abbia posizionato quell’involucro e se effettivamente fosse pericoloso. Non si esclude l’azione dimostrativa della criminalità con richieste estorsive.