È rientrato a Avellino l'allarme per la presenza di un ordigno esplosivo che sarebbe stato collocato all'interno della sede della Cisl, nella centralissma via Carlo Del Balzo.In mattinata una telefonata anonima ai carabinieri del 112 aveva annunciato la presenza dell'ordigno: «Abbiamo messo una bomba nella sede della Cisl», aveva detto una voce maschile prima di chiudere la telefonata. Sono immediatamente scattati i controlli, dopo aver fatto evacuare trenta persone dal piano del palazzo dove si trova la sede del sindacato.Le ispezioni affidate a unità cinofile e artificieri hanno dato esito negativo. «È un brutto segnale», ha commentato, segretaria regionale della Cisl ricordando anche il recente attentato, consumato alcune settimane fa, contro la sede del Centro per l'Impiego in via Pescatori: una bomba carta ad alto potenziale mandò in frantumi il vetro blindato della sede avellinese.