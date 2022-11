Allarme a Frigento, da ieri non si hanno più notizie di un 14enne

Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di un ragazzino di 14 anni di Frigento. Sono immediatamente scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei volontari, dopo l’allarme lanciato dai familiari: il ragazzo non era rientrato a casa dopo la scuola. L’intera comunità è in apprensione.

Il sindaco Carmine Ciullo si appella alla collaborazione di parte di tutti. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco stanno setacciando le zone nei dintorni del paese. Ma finora ancora nessuna traccia. All’opera anche la Protezione Civile e l’associazione dei cacciatori che conoscono bene i boschi.