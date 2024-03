Tracimano le acque dalla vasca di raccolta dei reflui conciari ricadendo nell'affluente della Solofrana. L'impianto si trova nella frazione Sant'Agata di Solofra. L'episodio si è verificato ieri. E sul posto sono subito giunti per i rilievi del caso i tecnici dell'amministrazione comunale coadiuvati dagli agenti della Forestale e della polizia municipale. Un sopralluogo è stato effettuato anche dai tecnici dell'Arpac.

La questione è legata a un problema di ammodernamento delle infrastrutture e delle reti fognarie nell'area industriale. Le aziende conciarie risultano in regola con il conferimento delle acque di lavorazione nelle reti e condotte che arrivano all'impianto di depurazione. In questo caso, infatti, la questione riguarda la messa in sicurezza e l'ammodernamento della vasca che si occupa di accumulare i reflui conciari e farli defluire nel depuratore. L'impianto di sollevamento della vasca risulta non funzionante in quanto non svolge la sua funzione in maniera adeguata: soprattutto non riesce a contenere un quantitativo di acqua che deve convogliarsi per poi defluire verso l'impianto di depurazione.

Ieri infatti la vasca non riuscendo a contenere il quantitativo, ha permesso ai reflui di fuoriuscire, defluendo verso l'affluente della Solofrana. L'auspicio è che il problema possa risolversi al più presto. Per la categoria imprenditoriale è indispensabile soprattutto che siano eseguiti opere di ammodernamento alle infrastrutture e condotte della rete fognaria in area industriale.

Intanto, non si esclude che anche la stessa vasca presente nella frazione di Sant'Agata, utilizzata per raccogliere le acque reflue necessita di essere sostituita con un nuovo impianto. Sono attesi in particolare che i progetti per nuove reti fognarie civili e industriali, regimentazione acque piovane e ammodernamento reti civili, che l'esecutivo Moretti ha annunciato di eseguire, siano ammessi a finanziamento per l'esecuzione delle opere.

Intanto, la delegazione di Legambiente della Valle Solofrana e la Filctem Cgil chiedono al sindaco Moretti un relativo incontro. «Rinnovando la piena collaborazione -sottolineano i volontari di Legambiente e il sindacato - abbiamo chiesto al sindaco un incontro tematico che possa coinvolgere anche le forze dell'ordine e le società di gestione del servizio idrico e depurativo. Istanza sollevata e presentata anche all'indomani dell'annuncio del primo cittadino di dar vita all'ennesima task force».

Per la salvaguardia del territorio e dell'immagine sana di un comparto industriale gli ambientalisti annunciano una sinergia. «Riteniamo - conclude il presidente di Legambiente Antonio Giannattasio - che la salvaguardia dell'ambiente debba essere frutto di un'azione sinergica e collettiva da affrontare con la comunità e le associazioni. Come pure viene espressa piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e nei cittadini e lavoratori che hanno a cuore il futuro dell'intera Valle Solofrana-Montorese. C'è ampia disponibilità nel trasmettere agli organi preposti anche gli eventuali episodi di sversamento idrico e rifiuti di processo che ci segnalano sul territorio».

Dunque, associazioni ambientaliste e sindacati auspicano una pronta risoluzione di una vicenda che altrimenti potrebbe avere conseguenze nefaste per l'ambiente con evidenti ricadute negative sulle popolazione.