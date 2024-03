Tornano i raid incendiari a Rione Parco. Una Smart di proprietà di una giovane 26enne del posto è stata data alle fiamme nella notte. Mentre in città e nell'hinterland avellinese (tra Monteforte Irpino e Mercogliano) si sono registrati furti di auto di grossa cilindrata (Mercedes, Audi e Bmw) e di pezzi di ricambio (in particolare fanalini). Prese di mira in questo caso Smart, Jeep Renegade e Fiat 500. Nell'ambito di controlli specifici, sono stati fermati dagli agenti della Sezione Volanti, lungo viale Italia in città, due uomini di Cerignola, di 43 e 46 anni, a bordo di una Fiat Panda noleggiata, già intercettata dalla polizia qualche giorno fa.

APPROFONDIMENTI Avellino, il sindaco Festa sotto inchiesta: sequestrati documenti e telefonini Avellino, inchiesta sugli appalti: carabinieri a casa del sindaco Festa Dai documenti le relazioni tra ditte e fratelli Guerriero

Entrambi sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso e dispositivi per disabilitare le centraline delle auto. I due uomini, già noti alle forze dell'ordine, potrebbero essere collegati ai furti delle auto di grossa cilindrata che si sono registrati in questi giorni. Polizia e carabinieri hanno concentrato i controlli nel capoluogo e nell'hinterland per cercare di fermare le incursioni delle bande specializzate in furti di auto e di pezzi di veicoli.

Tornando all'ultimo episodio avvenuto a Rione Parco, l'incendio si è registrato l'altra notte intorno alle 23 in via Leonardo Di Capua, nello stesso quartiere dove a fine gennaio furono distrutti dal fuoco i veicoli (un camper e una Fiat Panda) di proprietà del dj Omar D'Argenio, accusato di essere uno spacciatore e per tale motivo finito agli arresti domiciliari. Almeno in questa fase investigativa non sarebbero emersi collegamenti tra i due episodi. Si segue la pista dolosa. Anche se non sono state trovate tracce di inneschi, ci sarebbero comunque elementi riconducibili all'azione dolosa. I vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo, hanno effettuato, al termine delle operazioni, i propri rilievi e hanno consegnato una relazione alla polizia. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile.

I colleghi della Sezione Volanti, invece, hanno eseguito i primi accertamenti sul posto. La vettura, dunque, appartiene a una 26enne del posto. Era in sosta nei pressi dell'appartamento della ragazza che vive a Rione Parco insieme alla mamma. Sono stati gli altri condomini ad avvisarla di quanto stava accadendo e ad allertare i vigili del fuoco. La Smart è stata completamente divorata dalle fiamme. Il fuoco si è sprigionato nella parte anteriore del veicolo. La vettura è stata sequestrata per poter effettuare ulteriori accertamenti. Sempre nella notte in città e nell'hinterland si sono registrati furti ai danni di auto. Tra Mercogliano e Monteforte Irpino due vetture, una Smart e una Jeep Renegade, sono state cannibalizzate. Sottratti i fanalini e altri pezzi di ricambio. Ma quello dell'altra notte non è stato l'unico episodio.

Negli ultimi giorni in città, nella zona del tribunale, altre vetture sono state prese di mira, in particolare le Fiat 500. Su questi furti, i carabinieri stanno concentrando le indagini e stanno svolgendo controlli specifici per individuare i malviventi. Sullo stesso fronte sono all'opera anche gli agenti di polizia che l'altra notte hanno fermato e denunciato due pregiudicati di Cerignola, un 43enne e un 46enne. Erano a bordo di una Fiat Panda che dagli accertamenti è risultata noleggiata. La vettura, gli attrezzi da scasso e i dispositivi per disattivare le centraline delle auto rinvenuti nell'abitacolo, sono stati sequestrati. La Fiat Panda, dopo gli accertamenti, verrà restituita all'azienda di noleggio. La stessa auto è stata intercettata dalla polizia qualche giorno fa in città quando si è registrato il furto di una utilitaria. Per i due pregiudicati di Cerignola è scattata la denuncia e il foglio di via obbligatorio. Non potranno tornare in città per almeno quattro anni.