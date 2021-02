L'Irpinia si è preparata per le nevicate e le gelate ampiamente annunciate. Ma la prova del nove ci sarà oggi sulla rete stradale. Si verificherà sul campo se tutte le istituzioni interessate si sono fatte trovare pronte per la bufera. Ieri in Prefettura si è riunito il Comitato operativo per la viabilità (Cov) per fare il punto con forze dell'ordine e gestori delle arterie. All'incontro coordinato dal viceprefetto e responsabile della Protezione civile di Palazzo di Governo, Ines Giannini - ha partecipato anche la Prefettura di Benevento perché c'è da tenere sotto controllo l'Autostrada Napoli-Canosa. L'A16 è una delle sorvegliate speciali. Si vuole evitare il blocco e scongiurare gli stop alla circolazione che si sono verificati negli anni scorsi. Mezzi spalaneve e spargisale sono già all'opera da ieri sera per garantire le condizioni minime di sicurezza. A presidiare l'autostrada le pattuglie della Polizia Stradale di Avellino, sotto la guida del vicequestore Alfredo Petriccione. Ci saranno presidi fissi e controlli dinamici.

Già dalla giornata di ieri è stato avviato un monitoraggio serrato da parte della Polstrada sui veicoli in transito sulle strade principali per verificare le dotazioni invernali (pneumatici da neve o catene a bordo, l'obbligo vige dal 15 novembre al 15 aprile sull'intera rete irpina). La Polizia Stradale sarà all'opera per prestare assistenza agli automobilisti anche lungo l'Ofantina Bis, la Nazionale delle Puglie, quella verso il Mandamento, il raccordo Avellino-Salerno. Sono stati chiesti rinforzi alle Polizia locali. Ad Atripalda e Montoro caschi bianchi a supporto e in presidio fisso alle rispettive uscite. Sull'Ofantina Bis e le altre Statali ricadenti nel territorio provinciale, a potenziare i controlli anche le altre forze dell'ordine. Queste arterie sono gestite dall'Anas che ha organizzato uomini e mezzi già dallo scorso autunno. Stesso discorso per quanto riguarda la Provincia. L'ente di Palazzo Caracciolo è competente per circa 1.600 chilometri di strade. Il piano neve è stato predisposto già dallo scorso mese di ottobre. La rete delle provinciali è stata suddivisa in trenta sub-ambiti. Al lavoro sia addetti interni con mezzi propri dell'amministrazione, sia ditte private (selezionate mesi addietro anche per la pulizia e la piccola manutenzione) che si suddividono la competenza su tratti di circa 50 chilometri in media. In campo per la Provincia una task force di 45 uomini, che può essere irrobustita qualora ve ne fosse la necessità. Addetti, tecnici e dirigenti sono in collegamento tra loro tramite whatsapp e un sistema di monitoraggio specifico interno per un aggiornamento costante soprattutto per le situazioni di maggiore criticità. Massima attenzione per le strade che salgono a Montevergine, monte Terminio e Laceno. Già dalla scorsa notte gli spargisale hanno operato. I tre gestori principali della rete stradale irpina hanno provveduto all'approvvigionamento di sale dall'inizio dell'autunno. Scorte a disposizione in punti strategici del territorio, che si aggiungono a quelle già in dotazione sui mezzi. La Prefettura ha scritto anche ai 118 sindaci della provincia per sollecitarli ad approvvigionarsi di sale.

Oltre al problema neve, c'è il rischio delle gelate. Sempre ai primi cittadini, Palazzo di Governo ha chiesto di diramare avvisi alla popolazione per segnalare l'allerta meteo prevista per il fine settimana, con l'invito perentorio a mettersi in viaggio solo in caso di necessità. E comunque bisogna farlo muniti delle dotazioni invernali. Quando c'è stata l'ultima nevicata, i vigili del fuoco sono stati costretti a una serie di interventi anche durante la notte per liberare decine di auto bloccate sul Partenio, Laceno e Terminio. Il Comando Provinciale dei caschi rossi si è attrezzato per l'emergenza. Il comandante Mario Bellizzi ha predisposto la macchina operativa con spalaneve, gatto delle nevi, quad e motoslitta, sia nella sede centrale, sia nei distaccamenti provinciali.



Ultimo aggiornamento: 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA