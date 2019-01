Mercoledì 9 Gennaio 2019, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2019 16:51

Torna l'allerta meteo in Irpinia. La Protezione Civile ha diramato il nuovo avviso. Previste nevicate a partire da questa sera e fino a domani a mezzogiorno. I fiocchi bianchi potrebbero cadere anche a quote basse. In provincia di Avellino si continua a fare i conti con il ghiaccio sulle strade dopo le precipitazioni di questi giorni.