Allestiscono essicatoio per la marijuana in casa: scoperti e denunciati

Droga in casa dove era stato allestito anche un essiccatoio per la marijuana. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Cervinara ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di un 36enne. Qui hanno scoperto e sequestrato vasi con piante di marijuana, del peso complessivo di 554 grammi.

E’ stata inoltre scoperta una cabina attrezzata, in maniera artigianale, molto probabilmente al fine di usarla come essiccatoio. In un’altra casa del posto, sono stati sequestrati circa grammi 7 di hashish e una piantina in vaso di marijuana del peso complessivo di 208 grammi. Nei guai in questo caso è finito un 56enne. Quest’ultimo e il 36enne sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.