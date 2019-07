CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblicata la delibera della giunta regionale che scioglie i 5 Istituti Autonomi Case Popolari della Campania e determina l'avvio di una gestione liquidatoria degli stessi, che saranno incorporati, con i rispettivi patrimoni, nell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (Acer).Per l'amministrazione e la conduzione delle unità abitative pubbliche si preannuncia una rivoluzione che punta all'efficientamento dei servizi e della manutenzione per troppi anni dimenticata. Ma anche ad un più attento contrasto su abusi e situazioni di illegalità, con una maggiore attenzione per l'incasso dei canoni di locazione in base alle reali possibilità economiche degli inquilini.