Si apre con una buona notizia il nuovo anno per i cittadini montefortesi che hanno lamentato problemi consistenti a seguito dell'alluvione dello scorso 9 agosto. Sul sito dell'ente, infatti, è stata pubblicata la procedura completa da seguire e le schede da compilare per comunicare e trasmettere l'elenco dei danni patiti, dopo i due giorni più difficili dell'anno appena concluso.

Bisognerà fare attenzione alle scadenze, però, perché chi non presentare la domanda opportunamente compilata seguendo le istruzioni entro il 31 gennaio prossimi resterà fuori dalla possibilità di ottenere il risarcimento. Tutti i cittadini che ritengono di aver subito danni dall'alluvione dovranno ripresentare la domanda di riconoscimento degli stessi, compilando gli appositi moduli, anche coloro che hanno già presentato richiesta in carta semplice nei giorni successivi al 9 agosto. I moduli sono presenti sia online che all'ufficio protocollo di Palazzo Loffredo, dove dovranno essere presentate e protocollate le richieste. Per ogni informazione è possibile rivolgersi all'ingegnere Silvio Fossile, al numero 0825752205. «Grazie all'ottimo lavoro svolto dai nostri dipendenti e da tutta l'amministrazione comunale, abbiamo ottenuto il riconoscimento di fondamentali finanziamenti per fronteggiare i danni connessi alla tremenda alluvione del 9 agosto scorso - ricorda il primo cittadino Costantino Giordano - Invito tutti i Montefortesi interessati a compilare attentamente le richieste di risarcimento, laddove sussistano le condizioni previste dal Dipartimento nazionale di Protezione civile».

Allo stato attuale sono state protocollate, dopo la prima ricognizione avviata dagli uffici prima del riconoscimento ufficiale dello stato di emergenza da parte del governo, circa novanta domande di risarcimento danni. Ora, la nuova procedura indicata dal Capo dipartimento della Protezione civile, che indica modalità e cause di esclusione nelle schede che dovranno essere compilate, e che fanno riferimento ai danni subiti al patrimonio privato e alle attività economiche. Intanto, da oggi prenderà servizio a Palazzo Loffredo il nuovo segretario generale, Tommaso De Girolamo, che prende il posto di Simona Accomando passata a ricoprire analogo ruolo al comune di Somma Vesuviana e che ha retto, a scavalco la segreteria generale fino al 31 dicembre. De Girolamo, classe 1969, arriva dai comuni di Fontanarosa e San Potito Ultra. Tra le prime questioni che si troverà a dover affrontare, quella relativa al duro scontro in atto tra l'amministrazione Giordano ed il revisore dei conti Antonio D'Angelo.

