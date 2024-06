Alpinisti travolti da un masso mentre scalano una parete

Due alpinisti travolti da un masso mentre erano intenti a risalire una via di arrampicata sulla falesia delle Ripe della Falconara a Montella. Il sasso si è staccato dalla parete travolgendoli e portandoli giù per cinque metri.

Uno dei due, incolume, ha allertato la centrale operativa GeoResq di Cassano Irpino tramite l’omonima app che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, ambulanza ed elisoccorso 118 nonché il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi (SAGF).

I Sanitari e tecnici del CNSAS assieme ai tecnici SAGF e all’equipaggio dell’ambulanza, hanno raggiunto i due e stabilizzato l’alpinista politraumatizzato per trasferirlo in barella in un piazzale attiguo. Qui è giunto l’elisoccorso 118 di Napoli. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Avellino.