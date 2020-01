Assalto con l'esplosivo a uno sportello bancomat di Vallata, in Alta Irpinia. È successo questa notte intorno alle 3,30. I malviventi hanno fatto esplodere la "marmotta", ovvero una paletta contenente esplosivo, introdotta nella fessura dello sportello atm esterno dell'agenzia della BPER - Banca Popolare dell'Emilia Romagna di corso Kennedy. Ancora da quantificare il bottino del colpo. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Indagini in corso per risalire ai responsabili del colpo che ha messo in allarme i residenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA