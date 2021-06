Alta Irpinia, De Mita apre al confronto: rinviata la resa dei conti con i sindaci

Il rebus del Progetto Pilota non si risolve. La discussione sulle regole e sulla governance viene rinviata a venerdì prossimo e per il momento non si registrano rivoluzioni.



A Calitri gli amministratori erano tutti presenti, c'era anche il presidente Ciriaco De Mita. È stato proprio il sindaco di Nusco a chiedere un aggiornamento per approfondire l'eventuale cambio di forma giuridica della Città Alta Irpinia. Ottenuto. Con lui un terzo delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati