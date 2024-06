Choc in Alta Irpinia, finanziere muore durante cerimonia Fiamme Gialle

Tragedia in occasione della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi alla Guardia di Finanza. Un militare delle fiamme gialle, nel corso dell’attività legate alla manifestazione in programma oggi, si è accasciato al suolo ed è morto.

Un dramma a poche ore dall’inizio dell’evento. Per il maresciallo Vincenzo Barbone, 54enne di Paternopoli, residente a Guardia dei Lombardi e in servizio presso il comando di Sant'Angelo dei Lombardi, nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare. L’iniziativa è stata rinviata a data da destinarsi. Sotto choc i colleghi, il comandante provinciale Salvatore Minale e l’intera Alta Irpinia.