Irpinia, fuoco in una palazzina: famiglie evacuate

Prende fuoco il tetto di una palazzina, paura e case evacuate a Montella, in Alta Irpinia. In via del Corso sono intervenuti i caschi rossi per domare un incendio che si è sviluppato nel sottotetto di un edificio del posto ed ha interessato anche parte del tetto. La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino ha inviato la squadra del locale distaccamento e la squadra del distaccamento di Lioni, supportate da un'autoscala giunta dalla sede centrale. Il personale intervenuto ha immediatamente evacuato lo stabile, portando in luogo sicuro anche una persona disabile. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della struttura sono durate circa tre ore. Non si sono registrati feriti.

