Martedì 23 Aprile 2019, 07:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due operai della provincia di Napoli sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza di un supermercato di Lioni, in Alta Irpinia. I carabinieri sono risaliti alla loro identità a seguito delle indagini scaturite dalla denuncia presentata dal titolare del market. Erano sparite 14 pedane dall’area deposito del centro commerciale. L’acquisizione dei filmati e le indagini dei militari hanno permesso di scoprire il tutto. I due operai sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Avellino.