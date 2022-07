Alta Irpinia, guasto al rotore: scoppia un incendio, distrutta pala eolica

In fiamme una pala eolica a Bisaccia. L'incendio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, in uno degli impianti che si trovano in zona. L'episodio è avvenuto in contrada Setoleto.

Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, non appena ricevuta la segnalazione da parte di alcuni agricoltori della zona. I caschi rossi hanno lavorato non poco per avere ragione del rogo. Notevoli i danni all'impianto eolico. L'origine del fuoco è da addebitare a un guasto al rotore.