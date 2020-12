Fiamme in un negozio nel centro di Lacedonia. L'incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 7.30 in via Matteotti.Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato conseguenze peggiori. Sul posto è giunta una squadra del distaccamento di Bisaccia. I danni sono notevoli. Una parte del locale e il materiale sono stati bruciati. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per stabilire le cause dell'incendio. I militari stanno accertando se si è trattato di un incendio doloso o determinato da cause accidentali. Al termine delle operazioni di spegnimento, l'area è stata messa in sicurezza.

