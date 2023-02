Alta Irpinia, due raid in due tabaccherie: svaligiate nella notte

Doppio raid in due diverse tabaccherie dell'Alta Irpinia. Questa notte sono stati perpetrati due furti in esercizi commerciali a Conza della Campania e a Sant’Andrea di Conza. Sono state rubate stecche di sigarette e denaro contante prelevato dai registratori di cassa. Il bottino è importante in entrambi i casi.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi che hanno effettuato un accurato sopralluogo presso le due tabaccherie. Nei giorni scorsi sono stati compiuti furti identici a Forino e Mugnano del Cardinale.