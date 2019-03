Venerdì 29 Marzo 2019, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 10:14

Rete ferroviaria italiana ha aggiudicato la gara per i lavori sulla nuova linea Napoli Bari per la tratta Apice-Hirpinia al consorzio formato da Salini Impregilo, Astaldi, Rocksoil, Net Engineering e Alpina. Lo fa sapere un comunicato di Rfi sottolineando che il valore economico della gara è di 608 milioni.L'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la tratta Apice-Hirpinia è il primo dei due lotti funzionali della tratta Apice-Orsara. I lavori riguarderanno la nuova sede ferroviaria comprese le opere civili connesse, l'armamento ferroviario, la trazione elettrica e le sottostazioni elettriche per l'alimentazione dei treni nonché la realizzazione della nuova stazione di Hirpinia.La nuova linea Napoli-Bari, dal costo complessivo stimato di circa 6,2 miliardi di euro - spiega la nota - «e parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia - Mediterraneo, ha ottenuto di recente - primo progetto ferroviario al mondo - il massimo livello di certificazione di sostenibilità Envision (Platinum) per il tratto Frasso Telesino - San Lorenzo Maggiore. Nel 2026, alla conclusione dei lavori, sarà possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore e fino a Roma in 3 ore, facilitando gli spostamenti fra le tre metropoli».