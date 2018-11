CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 7 Novembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stazione Hirpinia dell'Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari non si tocca. Arrivano le rassicurazioni del senatore del Movimento Cinque Stelle, Ugo Grassi, che annuncia anche un incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli per affrontare l'argomento insieme ad altre proposte sulla rete regionale campana. Ieri la svolta a Palazzo Madama con una nota esplicativa al parere della commissione depositata dal presidente dello stesso organismo parlamentare, Mauro Coltorti, del M5s. Nel documento si precisa che «la somma di 1,6 miliardi di euro è relativa al preventivo di spesa 2016 per l'intero lotto Grottaminarda-Orsara e non già per la sola Variante di Grottaminarda». «È fondamentale precisarlo sottolinea Grassi - dal momento che si era diffusa un'informazione del tutto sbagliata e pericolosa, secondo cui la stazione Hirpinia sarebbe costata 1,6 miliardi. Un evidente errore. Quella somma, all'esito della variazione di percorso, è stata diminuita di 371 milioni di euro, e si è ridotta quindi a 1,392 miliardi euro. La Commissione conclude l'esponente pentastellato - propone che eventuali risparmi di spesa siano destinati alla elettrificazione della linea Avellino-Napoli».