Alta velocità Napoli-Bari: ecco la talpa, scaverà tre gallerie. I lavori dell'Hirpinia

Entro la prossima estate inizieranno le procedure di scavo delle gallerie caratterizzanti il tratto funzionale Apice-Hirpinia dell’Alta capacità Napoli-Bari. In località Santa Sofia, nel territorio di Ariano Irpino, a confine con Flumeri e Grottaminarda, la Webuild l’impresa concessionaria dei lavori, ha già realizzato l’imbocco della galleria denominata Grottaminarda.

Lo scorso mese di gennaio sul cantiere della realizzanda Stazione sono stati trasferiti gli ultimi componenti della Tbm, la talpa meccanica che sarà deputata alla realizzazione delle gallerie in direzione Apice. Sul lotto funzionale che collega il Sannio alla Valle dell’Ufita – doppio binario per circa 18 km -, oltre i viadotti, saranno, tre le gallerie da realizzare. La Tbm in azione in Valle Ufita procederà per dar luce alla galleria denominata “Grottaminarda”, di 1990 metri, ed alla successiva “Melito” di circa 4,5 km.