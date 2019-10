Martedì 22 Ottobre 2019, 16:32

Patto anti-clan in Prefettura in vista dei lavori dell’Alta Velocità ferroviaria. E’ stato sottoscritto questa mattina ad Avellino il protocollo di legalità per la realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio Apice-Orsara tra la Prefettura del capoluogo irpino, quella di Benevento, Rete Ferroviaria Italiana, l'impresa esecutrice dei lavori, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Avellino e Benevento e le organizzazioni sindacali di entrambe le provincie. Scopo del protocollo è quello di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nell'esecuzione della rilevante opera infrastrutturale. All'incontro ha partecipato il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.