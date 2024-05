Inviato a Grottaminarda

Una bandiera tricolore piazzata da Rfi svetta sul ponteggio. Il passaggio conduce gli operai della Webuild alla talpa meccanica che sette giorni su sette e ventiquattr'ore al giorno scava il tunnel che collegherà in treno Napoli e Bari in appena due ore rispetto alle quattro attuali. È l'orgoglio di un'Italia che guarda al futuro, di ragazzi - quasi tutti meno che quarantenni - che grazie alle grandi opere hanno trovato un lavoro a pochi chilometri da casa e hanno quindi deciso di restare. Su questo singolo cantiere circa 500 tra operai, ingegneri, comunicatori, contract manager, contabili, addetti alla sicurezza sono per la maggior parte meridionali e, per lo più, campani. In totale per l'intero progetto di Rfi sono impegnate più di 7mila persone.

Lo scavo

È un viaggio al centro della terra quello che è possibile intraprendere nel cantiere di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Qui ogni giorno la galleria diventa più profonda, si avanza di circa 20 metri ogni giorno. Per scavare si utilizza quella che in gergo è chiamata "talpa", ma in realtà è un ritrovato di altissima tecnologia il cui nome è "Tbm" e sta per "Tunnel boring machine". Mentre la macchina scava e affonda nella pietra, contemporaneamente, riesce a fissare alle pareti i "conci" in cemento armato che formano la galleria del diametro di 12 metri. Quei conci vengono prodotti ad Alife, in provincia di Caserta, e poi trasportati in Irpinia. Altro indotto. Sono tre le gallerie che andranno scavate sulla tratta Apice-Hirpinia. La prima è proprio quella di Grottaminarda, ormai vicina alla conclusione: dei circa 2 chilometri ne sono già stati scavati più di 1300. Poi toccherà alla seconda galleria di oltre 4 chilometri e, l'ultima, di 6,5 chilometri. Dopo Hirpinia ci sarà poi il tunnel più lungo: 27 chilometri in direzione di Orsara, in provincia di Foggia. La prima tratta sarà completata entro il 2026, mentre i treni che sfrecceranno a 250 chilometri all'ora da Napoli a Bari, quando sarà completato l'intero percorso, potranno iniziare la loro attività nel 2028. Un progetto per il quale sono stati impiegati poco più di 6 miliardi di euro.

Il progetto

L'ambiente

Cosa significhi per ilquesta enorme opera è facile a comprendersi. Il piano, che rientra nel progetto Cantieri Parlanti del Gruppo FS, consentirà di integrare l'infrastruttura ferroviaria del Sud del Paese con il Core Corridor "Scandinavia - Mediterraneo". Napoli-Bari sarà percorsa in treno alla metà del tempo attuale, per raggiungere Bari da Roma basteranno appena 3 ore. Un'Italia che si collega non più soltanto da Nord a Sud, ma anche da Est a Ovest. Grande attesa c'è per la creazione della tratta Apice - Orsara dove sorgerà l'avveniristica stazione "Hirpinia". Uno snodo fondamentale non soltanto per consentire ai viaggiatori di spostarsi rapidamente tra il Tirreno e l'Adriatico, ma anche e soprattutto alle merci. Le tante imprese d'eccellenza del territorio - e sono a decine solo nella verde Irpinia tra il gigantesco comparto agroalimentare, l'automotive o l'alta tecnologia - potranno dimezzare i tempi di smistamento delle proprie merci o per l'approvvigionamento delle materie prime. Accorciare i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari significa pure accorciare i tempi di collegamento tra due grandi porti del. Anche per questo motivo i sindaci del territorio e la politica locale spingono forte perché sorga, oltre alla stazione Hirpinia, anche un Polo logistico dove stoccare e far transitare le merci, non solo Alta velocità, ma soprattutto Alta capacità.

Il traffico viaggiatori e merci fra le due città oggi si svolge per la maggior parte su gomma. La nuova linea risponde anche all'esigenza di ridurre le emissioni di CO2. Per le merci la nuova tratta consentirà di migliorare l'accessibilità agli impianti presenti nel Casertano che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Libro Bianco dei Trasporti dell'Ue: trasferire entro il 2030 il 30% del traffico merci, oltre i 300 km dalla gomma al ferro e il 50% entro il 2050. Sulla tratta Napoli - Foggia sarà possibile la circolazione di treni con semirimorchi, con peso per asse fino a 22,5 tonnellate.

Il capitale umano

Lavorano duramente gli operai nel cantiere di Grottaminarda. In tanti hanno voglia di raccontare la propria personale storia di riscatto che, in fondo, è anche quella di un Meridione che ripensa se stesso attraverso altre prospettive. Ragazze e ragazzi che qui possono formarsi, imparare e poi restituire al territorio tutte le competenze acquisite. Sono tanti i lavoratori del cantiere che sono nati a pochi passi dalle lunghe gallerie in costruzione. Dai giovani manager di Rfi agli operai assunti dalla Webuild, fino agli ingegneri della Italferr comeche - casertano - racconta con gli occhi pieni di orgoglio ogni singolo movimento che avviene nel cantiere. Come avviene lo scavo, come il materiale viene portato all'esterno, in che modo è possibile areare l'intero tunnel per consentire agli operai di lavorare in piena sicurezza. E poi quella gigantesca "talpa" che senza sosta si muove scavando nella roccia, anche quella più dura, e fissa uno per uno i "conci" di 1,80 metri che poi formano, assemblati, l'intera galleria. Un pezzo alla volta, circa un metro ogni ora, che si compone per vedere tutta quella luce in fondo al tunnel.