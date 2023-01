Oltre 200mila euro di sanzioni accertate, di cui più della metà frutto del mancato rispetto dei limiti di velocità lungo la statale 7 bis riscontrato attraverso l'utilizzo dell'autovelox. Il bilancio parziale delle attività svolte sul territorio di Monteforte Irpino dalla Polizia locale, nell'anno appena concluso evidenzia, anche attraverso le sanzioni irrogate, quelle che sono le principali criticità legate alla viabilità sul territorio comunale. Se da un lato, a preoccupare amministratori e residenti è la velocità con cui viene percorsa la strada principale che attraversa quasi tutto il centro abitato, dall'altro c'è da fare i conti anche con cattive abitudini legate al mancato rispetto del codice della strada che nel 2022 hanno comportato l'elevazione di contravvenzioni per oltre 30mila euro.

È soprattutto la sosta selvaggia, spesso lamentata anche in alcuni punti della Nazionale in prossimità di attività commerciali, il malcostume che sembra più difficile da contrastare per i caschi bianchi diretti dalla comandante Lucilla Landolfi. Che proprio nei giorni di festa ha lamentato vere e proprie aggressioni verbali nei confronti del personale in servizio in strada, al punto da vedersi costretta a comunicare l'accaduto alla Procura della Repubblica di Avellino.

Quello delle auto lasciate in sosta lungo la carreggiata della statale è un problema che da diverso tempo viene segnalato anche da parte di cittadini che, proprio a causa dello scarso senso civico di alcuni, sono rimasti vittime di incidenti. A rendere difficile il lavoro della polizia municipale è anche l'esiguità del numero di agenti di cui dispone il corpo, appena quattro, di cui due con contratto part time. Troppo poco per poter vigilare in maniera opportuna su un territorio molto vasto, come quello montefortese. «Per far comprendere la situazione in cui ogni giorno operiamo, basti pensare che la legge regionale prevede un rapporto di un agente ogni 800 abitanti - racconta la comandante Landolfi - Un territorio come Monteforte, di circa 12mila abitanti, dovrebbe poter contare su almeno undici unità». L'auspicio è che con il nuovo anno possano giungere rinforzi utili ad aumentare i controlli sul territorio, controlli che riguardano non solo la viabilità ma tutti gli ambiti in cui la polizia locale è chiamata ad intervenire per la verifica ed il rispetto della legalità, dall'annona all'urbanistica.



Nel corso dell'ultimo anno, le attività di controllo del territorio hanno comportato sanzioni per un importo accertato di 200.987,94 euro, di cui 106.09,45 euro da autovelox, 32.200,77 euro per violazioni al codice della strada e 62.696,77 da verbali d'ufficio. Della somma accertata, risulta al momento riscosso poco meno della metà, 77.920,36 euro, per lo più derivante dalle sanzioni comminate per violazioni al codice della strada.