Domenica 28 Aprile 2019, 12:13

È stato ritrovato l'uomo di 82 anni di Altavilla Irpina scomparso da giovedì scorso. Le ricerche dell'anziano, Giancarlo Nebbia, allontanatosi da casa il 25 aprile scorso, sono continuate per tutta la notte, e alle prime luci di oggi gli uomini del Soccorso Alpino insieme ai vigili del fuoco di Avellino sono riusciti a trovarlo, nel territorio del comune di Sant'Angelo a Scala. L'anziano è stato recuperato in una zona impervia e consegnato ai sanitari del 118. Giancarlo Nebbia è stato trasferito all'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto alle cure mediche. Le sue condizioni sono buone, nonostante abbia trascorso 72 ore nei boschi. L'uomo era scivolato in un vallone. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano.