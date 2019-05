Lunedì 6 Maggio 2019, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 17:21

Il Jackpot record del SuperEnalotto è mancato solo per un numero ad un giocatore di Altavilla Irpina (Avellino), centrato però un 5 da 23mila euro, con la schedina vincente, riporta Agipronews, convalidata al Tabacchi di via Villani 50. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 147,7 milioni di euro, è il premio più alto in Europa e il quarto nella storia del gioco, a un soffio dalla terza posizione occupata dai 147,8 milioni vinti a Bagnone ad agosto del 2009. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.