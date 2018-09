Martedì 18 Settembre 2018, 13:05

I carabinieri della stazione di Nusco, in provincia di Avellino, a termine di un’attività d’indagine hanno denunciato un 50enne di Napoli poiché ritenuto responsabile dei reati di truffa e ricettazione.L’attività investigativa prende spunto dalla denuncia presentata dal parroco di Nusco, che da alcune settimane, non vedeva recapitarsi un assegno destinato alla parrocchia a titolo di rimborso da parte di una società di distribuzione di energia elettrica.Gli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma, permettevano di risalire all’identità dell’uomo che, con modalità ancora da accertare, era riuscito ad impossessarsi del titolo di credito e ad alterarne i dati anagrafici del beneficiario, incassando fraudolentemente la somma di circa 400 euro.Alla luce delle evidenze raccolte, per il 50enne, già gravato da specifici precedenti di polizia, è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.